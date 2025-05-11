Одесса станет новой столицей? Карасёв: "Штурма не будет, русские создадут условие, чтобы враг сам вывел войска"

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Комментарии
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Александр Гребнев
Кому не хочется пусть дуют на запад их там ждут спрашивать еще. Много чести
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3 час.
Александр Макеев
Ну и как окружить Одессу? Без решительного наступления российской армии с севера и с юга никак не получится! Но на это наступление российской армии антилюди нацисты сами уничтожат Одессу и Николаев со всеми мирными жителями и со всей инфраструктурой!
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3 час.
Алексей Горшков
А по-моему не стоит забывать самосуд в Одессе 1944 года, показавший, что это - ОСОБЕННЫЙ город, в значительной мере криминальный, население которого сильнее подчиняется не официальным властям - какими бы те ни были - советскими, румынскими, или теперь - укронацистскими - а криминальным авторитетам, которые ещё неизвестно на чью сторону встанут! Ведь и после войны - уже при Советской власти - там бандитизм процветал, пока приехавший Маршал Жуков его жестоко не подавил! Сдаётся мне, что тогда вообще Советской властью практиковалась &quot;борьба чужими руками&quot; - и не только с Одессой, когда советские войска УМЫШЛЕННО притормозили, дав горожанам самим вырезать ублюдков... Например - вышедшая Армия Андерса, как пылесосом со всего СССР предварительно вобрала в себя всех неблагонадёжных поляков, по сути - выполнив за НКВД его задачи, и с польским подпольем мы сталкивались только на западе страны!
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2 час.
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