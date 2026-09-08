Путин и Трамп "со знаком плюс" оценили поездку американских переговорщиков

РИА Новости/Михаил Метцель Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора положительно оценили итоги поездки американских спецпосланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сикорский призвал...
- Путин: бизнес дол...
- Путин готов дать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым