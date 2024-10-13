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Прилучный откровенно рассказал о совместной работе с женой на съемочной площадке

Прилучный откровенно рассказал о совместной работе с женой на съемочной площадке

Прилучный отметил, что ему очень нравится сотрудничать с Зепюр как в театре, так и в кино. По его словам, у них с супругой схожие вкусы в искусстве, что делает их совместные проекты особенно гармоничными.

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