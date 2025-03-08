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Новая вакцина от американских исследователей, ключ к многолетней защите от COVID-19 и гриппа

Новая вакцина от американских исследователей, ключ к многолетней защите от COVID-19 и гриппа

Новая вакцина от американских исследователей, ключ к многолетней защите от COVID-19 и гриппа Юлия ЧелкановаГруппа ученых из США представила миру свою новейшую разработку — вакцину, способную обеспечить защиту как от COVID-19, так и от гриппа на протяжении нескольких лет.

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