Новая вакцина от американских исследователей, ключ к многолетней защите от COVID-19 и гриппа Юлия ЧелкановаГруппа ученых из США представила миру свою новейшую разработку — вакцину, способную обеспечить защиту как от COVID-19, так и от гриппа на протяжении нескольких лет.