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Мировое обозрение

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Сколько весят все здания на Земле? Расчет 606 млн построек показал: городам нельзя расти выше 7 этажей

Сколько весят все здания на Земле? Расчет 606 млн построек показал: городам нельзя расти выше 7 этажей

Человечество построило почти столько же, сколько выросло само. Суммарная масса всех зданий на планете — 835 миллиардов тонн.

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