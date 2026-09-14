«Газпром экспорт» перевел документооборот на импортонезависимую платформу «АванДок»

Компания «Газпром экспорт», ключевой оператор экспорта российского газа, осуществила полный переход всех процессов документооборота на отечественную импортонезависимую платформу «АванДок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV В Госдуму внесён ...
- IV Молдова выразила ...
- Российские военны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым