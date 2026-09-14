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Регионы России

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«Газпром экспорт» перевел документооборот на импортонезависимую платформу «АванДок»

«Газпром экспорт» перевел документооборот на импортонезависимую платформу «АванДок»

Компания «Газпром экспорт», ключевой оператор экспорта российского газа, осуществила полный переход всех процессов документооборота на отечественную импортонезависимую платформу «АванДок».

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