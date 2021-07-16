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Сергей Карасев: «Работать на топ-матче РПЛ сложнее, чем на Евро, так как я живу в России»

Футбольный арбитр Сергей Карасев высказался о работе на матчах РПЛ и Евро-2020. – Что судить сложнее: матч плей-офф Евро или «Спартак» – «Зенит»? – Если на матче «Спартак» – «Зенит» произойдет странная ситуация, и не спасет ВАР – страшно представить, какими последствиями это может обернуться для арбитра.

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