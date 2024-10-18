Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Постоянно нам втирают, что есть необходимость в мигрантах. Нет такой необходимости. Такая необходимость есть только у...Россия — не вахто...
  • Марина
    мигрантов слишком много. Пусть у себя на Родине трудятся. России нужны умные и профессиональные спецы.Россия — не вахто...
  • Поля Русс
    ШАМАН-СИЛА, А ЭТИ ПОЮЩИЕ ПЕРЬЯ УЖЕ ДОСТАЛИ...НО  ВСЕ РАВНО ЛЕЗУТ НА СЦЕНУ...ЯРОСЛАВУ НЕ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА БЛЕ...От любви до ненав...

Погорел на ставках: как генерал Попов оказался на скамье подсудимых

Погорел на ставках: как генерал Попов оказался на скамье подсудимых

Газета.Ru Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов (справа), арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергей Татаринцев
Я что то сказал не то?Или вы против нашей победы над врагом?
Ответить
5 час.
Кошмар
Не надо задавать мне провокационные вопросы, щегол ты наш. Я тебе не пацан. Я тебе задал прямой вопрос про Попова, так и отвечай прямо, не виляй, как проститутка задом.
Ответить
4 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Отвечаю.Боевой Генерал Попов Герой.Это тебе говорит полковник запаса,а ныне 70ти летний пенсионер.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх