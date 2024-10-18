Газета.Ru Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов (справа), арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде.
Погорел на ставках: как генерал Попов оказался на скамье подсудимых
Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
Я что то сказал не то?Или вы против нашей победы над врагом?
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5 час.
Кошмар
Не надо задавать мне провокационные вопросы, щегол ты наш. Я тебе не пацан. Я тебе задал прямой вопрос про Попова, так и отвечай прямо, не виляй, как проститутка задом.
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4 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Отвечаю.Боевой Генерал Попов Герой.Это тебе говорит полковник запаса,а ныне 70ти летний пенсионер.
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2 час.
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