Погорел на ставках: как генерал Попов оказался на скамье подсудимых

Я что то сказал не то?Или вы против нашей победы над врагом?

Кошмар

Не надо задавать мне провокационные вопросы, щегол ты наш. Я тебе не пацан. Я тебе задал прямой вопрос про Попова, так и отвечай прямо, не виляй, как проститутка задом.