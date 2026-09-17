Операция "Паутина": почему суд отпустил водителей, связанных с атакой на аэродромы

Газета.Ru Одна из фур, с которой осуществлялась атака дронов в Иркутской области, 2025 год (кадр из видео) © Канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Мосгорсуд освободил из СИЗО четырех дальнобойщиков, которые, по данным СК, связаны с атакой беспилотников на российские военные аэродромы в рамках украинской операции «Паутина» 1 июня 2025 года.