Операция "Паутина": почему суд отпустил водителей, связанных с атакой на аэродромы

Газета.Ru Одна из фур, с которой осуществлялась атака дронов в Иркутской области, 2025 год (кадр из видео) © Канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Мосгорсуд освободил из СИЗО четырех дальнобойщиков, которые, по данным СК, связаны с атакой беспилотников на российские военные аэродромы в рамках украинской операции «Паутина» 1 июня 2025 года.
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Почтальоны и курьеры тоже виноваты в том, что клиенты иногда посылают по почте или при доставке запрещённые вещества? Иногда и здравый смысл побеждает! Несмотря на все старания отдельных любителей получить внеочередное повышение звания.
Аффтар так спешит, что половину предложений не дописывает. Прочту эту информацию в другом месте.
Водитель ОТВЕЧАЕТ за груз, который перевозит! Не заметить двойной крыши мог только слепой! А слепыми (или историческими бандеровцами?) оказались СУДЬИ!!!
Фуры были крытые. Брезент на крыше то же хохлы дистанционно открыли? Работая в транспортной компании я не по наслышке знаю какая это морока.
Составитель опросника либо пидар, либо дебил, или дебильный пидар.
Россию бомбят аж до Урала. Ни военного положения ни даже ЧС не объявили.Чудеса.