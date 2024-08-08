Эксперты выяснили, как снизить риск развития диабета 2 типа

Недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), показало, что диабет 2 типа может быть предотвращен с помощью здорового питания и регулярных физических упражнений, даже у людей с высоким генетическим риском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)