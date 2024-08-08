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Эксперты выяснили, как снизить риск развития диабета 2 типа

Эксперты выяснили, как снизить риск развития диабета 2 типа

Недавнее исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM), показало, что диабет 2 типа может быть предотвращен с помощью здорового питания и регулярных физических упражнений, даже у людей с высоким генетическим риском.

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