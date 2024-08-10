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«Суджа наша» и «враг ржет». Что известно о боях в Курской области к вечеру 9 августа

«Суджа наша» и «враг ржет». Что известно о боях в Курской области к вечеру 9 августа

Глава Суджи прокомментировал видеообращение ВСУ о захвате этого города Анатолий Жданов / Коммерсантъ По состоянию на вечер 9 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему контролируют часть территории Курской области России, на которую они начали атаку 6 августа.

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