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Почему белорусы могут спать спокойнее, чем немцы и французы

Почему белорусы могут спать спокойнее, чем немцы и французы

Наталия Ефимова Кто же знал, что XXI век окажется таким беспокойным. НАТО бегало-бегало по всему свету в поисках врагов и добегалось.

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Комментарии
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Сергей Тюрин
Ничего нового не скажу, но мысль нравится и повторять её люблю: &quot;Многие знают как выманить медведя из берлоги. Но как загнать его обратно не знает никто.&quot;
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5 час.
Сергей
Беларусы могут и спят спокойно потому, что у них очень  мудрый, заботящий о своем народе и его безопасности !Батька
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3 час.
Андрей
Стране, в которой существует заподно-ориентированная оппозиция, ни какое оружие не поможет, если эту оппозицию потдержит какая-то часть населения, которая хочет иметь &quot;кружевные трусики&quot;! Единственное что помогло Батьке в 2020 году это та помощь, которую пообещала Россия в восстановлении конститууионного порядка в Белоруссии! И ни когда не стоит забывать то, как Батька пытался усидеть на двух стульях одновременно до 2020 года... А теперь может стоит подумать что произойдёт завтра, когда, не дай Бог, уйдет Батька! Сколько там ждунов одному Аллаху известно и что и как...
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1 час.

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