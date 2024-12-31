Почему белорусы могут спать спокойнее, чем немцы и французы

Андрей

Стране, в которой существует заподно-ориентированная оппозиция, ни какое оружие не поможет, если эту оппозицию потдержит какая-то часть населения, которая хочет иметь "кружевные трусики"! Единственное что помогло Батьке в 2020 году это та помощь, которую пообещала Россия в восстановлении конститууионного порядка в Белоруссии! И ни когда не стоит забывать то, как Батька пытался усидеть на двух стульях одновременно до 2020 года... А теперь может стоит подумать что произойдёт завтра, когда, не дай Бог, уйдет Батька! Сколько там ждунов одному Аллаху известно и что и как...