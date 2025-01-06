В Минске анонсированы учения Союзного государства

С целью дальнейшего повышения оборонного потенциала Союзного государства в наступившем году военные Беларуси и России проведут совместные учения «Запад-2025», заявил министр обороны РБ Виктор Хренин, выступая накануне вечером в эфире национального телеканала.
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