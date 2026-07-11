Врач посоветовал туристам готовиться к экстремальной жаре в Турции

www.globallookpress.com/IMAGO/Rene Traut/mago-images.de Турецкий терапевт Дилек Шенгюл в интервью РИА Новости 11 июля предупредила, что в Турции надвигается период экстремальной жары – он может серьезно угрожать здоровью.
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