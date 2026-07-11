РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Врач посоветовал туристам готовиться к экстремальной жаре в Турции

Врач посоветовал туристам готовиться к экстремальной жаре в Турции

www.globallookpress.com/IMAGO/Rene Traut/mago-images.de Турецкий терапевт Дилек Шенгюл в интервью РИА Новости 11 июля предупредила, что в Турции надвигается период экстремальной жары – он может серьезно угрожать здоровью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии