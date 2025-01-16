В Поморье по нацпроекту реализуют семь проектов благоустройства

В Архангельской области будут реализованы семь проектов благоустройстваВ 2025 году в Архангельской области воплотят в жизнь семь проектов благоустройства, которые победили во всероссийском конкурсе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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