Елена Прокопьева: 40 лет на почте Екатеринбурга и 4,2 млн клиентов

В Свердловской области действуют 802 отделения Почты России, услугами которых пользуются более 4,2 миллиона жителей, а в самих отделениях работают свыше трёх тысяч сотрудников.
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