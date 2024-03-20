Красноярский политолог рассказал о судьбе партий после выборов президента

Выборы президента России в Красноярском крае теперь уже официально позади и стали частью истории. И если рекордная явка с результатом Владимира Путина мало кого удивили, то распределение остальных мест между представителями старой и новой парламентских партий может раскрыть нам тайну будущей конфигурации власти в последующие годы.