Красноярский политолог рассказал о судьбе партий после выборов президента

Выборы президента России в Красноярском крае теперь уже официально позади и стали частью истории. И если рекордная явка с результатом Владимира Путина мало кого удивили, то распределение остальных мест между представителями старой и новой парламентских партий может раскрыть нам тайну будущей конфигурации власти в последующие годы.
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