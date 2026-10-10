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Опыт использования отечественного ультрабука ECHIPS Taganay: честно о характеристиках и компромиссах

Опыт использования отечественного ультрабука ECHIPS Taganay: честно о характеристиках и компромиссах

Когда берёшь в руки новый ноутбук, первое, что ощущаешь, — это баланс между ожиданиями и реальностью.

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