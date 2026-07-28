Ивановцам может грозить более жесткое наказание за использование VPN и ИИ в преступных целях

Следственный комитет России подготовил законопроект, который должен ужесточить уголовную ответственность за преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, прокси-серверов, VPN-сервисов и искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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