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Ивановские новости

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Ивановцам может грозить более жесткое наказание за использование VPN и ИИ в преступных целях

Ивановцам может грозить более жесткое наказание за использование VPN и ИИ в преступных целях

Следственный комитет России подготовил законопроект, который должен ужесточить уголовную ответственность за преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, прокси-серверов, VPN-сервисов и искусственного интеллекта.

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