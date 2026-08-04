У следующего через Люблино автобуса 744 перенесли конечную остановку

С 1 августа изменено расположение остановок возле торгового центра «Садовод». Так на остановке А3, которая находится напротив улицы Верхние Поля, останавливаются автобусы: 436 (до метро «Выхино»), 739к (до 6-го микрорайона Жулебина), с694 (до станции метро «Новокосино»), с744 (до станции метро «Люблино»), с768 (до МЦД Курьяново), с867 (до Каширского шоссе).