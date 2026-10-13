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Татар-информ

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Депутаты РТ предложили внести бультерьеров в перечень потенциально опасных собак

Депутаты РТ предложили внести бультерьеров в перечень потенциально опасных собак

Бультерьер Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости дополнительного правового регулирования отношений в области обращения с потенциально опасными собаками поддержали сегодня депутаты татарстанского парламента на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

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