Дмитрий Леонтьев отправился в зону СВО вместо выплаты ущерба Долиной

Дмитрий Леонтьев, осуждённый за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной, отправился служить в район Специальной военной операции, что приостановило судебное разбирательство по его делу в Лефортовском суде Москвы.
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