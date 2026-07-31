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Царьград

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Дмитрий Леонтьев отправился в зону СВО вместо выплаты ущерба Долиной

Дмитрий Леонтьев отправился в зону СВО вместо выплаты ущерба Долиной

Дмитрий Леонтьев, осуждённый за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной, отправился служить в район Специальной военной операции, что приостановило судебное разбирательство по его делу в Лефортовском суде Москвы.

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