В Азии покупки, нефть дешевеет

В понедельник, 27 декабря, на 7:55 мск японский индекс Nikkei 225 растет на 1,2%, до 33705,47 пункта, китайский Shanghai Composite в плюсе на 0,44%, до 2911,7 пункта, гонконгский Hang Seng – на 1,53%, до 16590,23 пункта, корейский KOSPI – на 0,07%, до 2604,31 пункта.