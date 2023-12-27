Novosti.best То...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

В Азии покупки, нефть дешевеет

В Азии покупки, нефть дешевеет

В понедельник, 27 декабря, на 7:55 мск японский индекс Nikkei 225 растет на 1,2%, до 33705,47 пункта, китайский Shanghai Composite в плюсе на 0,44%, до 2911,7 пункта, гонконгский Hang Seng – на 1,53%, до 16590,23 пункта, корейский KOSPI – на 0,07%, до 2604,31 пункта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх