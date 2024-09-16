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Тысячи алматинцев закрасили наркограффити в минувшие выхходные

Тысячи алматинцев закрасили наркограффити в минувшие выхходные

Алматы принял эстафету от Караганды и вышел на улицы с масштабной акцией по борьбе с наркорекламой. Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, в эти выходные город погрузился в работу по уничтожению тысяч надписей и расклеек с рекламой наркотиков.

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