Тысячи алматинцев закрасили наркограффити в минувшие выхходные

Алматы принял эстафету от Караганды и вышел на улицы с масштабной акцией по борьбе с наркорекламой. Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, в эти выходные город погрузился в работу по уничтожению тысяч надписей и расклеек с рекламой наркотиков.