Переворот в Нигере. Президента отстранила от власти его собственная охрана

Информационное агентство Reuters со ссылкой на сделанное в эфире национального телевидения заявление военных сообщило, что военные Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на сделанное в эфире национального телевидения заявление военных сообщило, что военные Республики Нигер объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики.
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