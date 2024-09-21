Фонд «Возрождение» и фанаты «Зенита» проведут турнир памяти погибших героев СВО

На соревновании встретятся 28 футбольных команд из разных фанатских клубов России Турнир в честь погибших бойцов спецоперации стартует сегодня, 21 сентября, на Центральной арене стадиона «Петровский», сообщает пресс-служба фонда «Возрождение».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии