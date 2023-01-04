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Минобороны России: сорваны попытки ВСУ контратаковать российские позиции на Южно-Донецком направлении

Минобороны России: сорваны попытки ВСУ контратаковать российские позиции на Южно-Донецком направлении

В ходе брифинга Министерство обороны России сообщило, что сорвалась попытка украинских военных контратаковать российские позиции в районе населенного пункта Дорожнянки в ДНР.

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