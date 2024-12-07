Какие 25 культур подойдут для домашнего огорода: что можно успешно выращивать на подоконнике

Зима — не повод отказываться от свежей зелени, овощей и даже ягод. Домашний мини-огород на подоконнике позволяет наслаждаться вкусными и полезными продуктами круглый год, не прилагая для этого слишком много усилий.
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