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Чем грозит миру второй срок Трампа, в McDonald’s зашли с Кавказа, ФНС обратила внимание на зарубежные доходы

Чем грозит миру второй срок Трампа, в McDonald’s зашли с Кавказа, ФНС обратила внимание на зарубежные доходы

Президентские перспективы Дональда Трампа становятся реальнее, а оценок экономических последствий его второго срока все больше НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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