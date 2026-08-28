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Ресторан, где произошла стрельба, пользуется спросом в криминальных кругах

Ресторан, где произошла стрельба, пользуется спросом в криминальных кругах

ИЗВЕСТИЯ Следователи выясняют обстоятельства стрельбы в элитном подмосковном поселке Жуковка, в результате которой пострадали двое мужчин.

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