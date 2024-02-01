Австралийская инфляция пала до рекордно низких квартальных значений в конце года

Вышедшая статистика инфляции по Австралии за IV квартал, подвела итоги 2023-го года. В квартальном выражении Центробанку страны удалось добиться тенденции ее непрерывного снижения на протяжении года, начиная с IV квартал 2022-го года.
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