Поножовщина на уроке: В селе, где готовили разведчиков и диверсантов высшего класса, пролилась кровь в школе

9-классник напал на одноклассника прямо на уроке в гимназии, входившей в «100 лучших школ России» Герман Галкин Фото: Global Look Press На второй день учебного года в гимназии села Кушнаренково (Башкирия) ученик 9 класса ударил ножом одноклассника.
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