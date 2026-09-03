Айдар Фәсахов бокс буенча Россия чемпионатының бронза призеры булды

27 августтан 4 сентябрьгә кадәр Саранскида бокс буенча Россия чемпионаты уза. 54 кг га кадәр авырлык категориясендә Татарстан Республикасы данын яклаган Айдар Фәсахов финалга бер адымда гына тукталып, чемпионатның бронза призеры булды.
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