Путин и Си обсудили украинский конфликт за чашкой чая в Кремле

МОСКВА, 9 мая, ФедералПресс. В ходе неофициальной встречи, состоявшейся в четверг в Кремле за чашкой чая, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины и ряд других актуальных тем.