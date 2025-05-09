Путин и Си обсудили украинский конфликт за чашкой чая в Кремле

МОСКВА, 9 мая, ФедералПресс. В ходе неофициальной встречи, состоявшейся в четверг в Кремле за чашкой чая, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины и ряд других актуальных тем.
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