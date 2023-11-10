Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Каддафи слишком много знал: он в 2009 году рассказал секрет о биологической войне ковидом

Каддафи слишком много знал: он в 2009 году рассказал секрет о биологической войне ковидом

Надо же было ливийскому лидеру (теперь уже нет никакой Ливии – стерта США с лица Земли) в 2009 году «слить» информацию, что Запад готовит пандемию.

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Комментарии
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Иван Иваныч
Каддафи много чего сейчас клеят. Убили его не за его длинный язык, а убили его за то, что он покусился на святая святых пиндосов на ДОЛЛАР, а за доллар пиндосы порвут любого, доллар это Кощеева жизнь. Жиды не кому не дадут выбить доллар из МИРА, они будут за эту резаную бумажку биться до последнего, вон даже своих евреев не жалеют, лишь бы была гегемония доллара, без доллара США уже не страна, а сгусток не понятно чего, всё их благополучие только на долларе.
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1 д.
АТ
Александр Терехов
Муамар хотел ввести в обращение Золотой Динар и, похоже, уже уговорил несколько стран присоединиться к проекту.
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1 д.

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