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Врач Лебедев: при правильном подходе изделия из пластика не навредят здоровью

Врач Лебедев: при правильном подходе изделия из пластика не навредят здоровью

Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, врач Михаил Лебедев в беседе с изданием kp.

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