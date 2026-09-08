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Царьград

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Юлия Пересильд вспомнила молодость и отожгла на вечеринке в честь дня рождения

Юлия Пересильд вспомнила молодость и отожгла на вечеринке в честь дня рождения

Свой 42-й день рождения актриса Юлия Пересильд отпраздновала в клубе. Чем запомнилась вечеринка?Актриса Юлия Пересильд в этом году решила отметить свой 42-й день рождения в современном молодёжном клубе, который славится проведением ярких вечеринок с участием известных актёров.

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