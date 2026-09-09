До 300 дюймов, Google TV или VIDAA — от 430 евро. Wanbo представила проекторы X7 Pro Max и Mozart 1S

Для X7 Pro Max заявлены 1500 ANSI лм и изображение до 300 дюймов, а Mozart 1S может работать как Bluetooth-колонка На выставке IFA 2026 в Берлине компания Wanbo представила домашние проекторы X7 Pro Max и Mozart 1S.
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