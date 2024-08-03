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Олимпиада-2024. Стрельба. Кореянка Ян Чжи Ин победила в стрельбе из пистолета с 25 м, у Франции серебро, у Венгрии бронза

Чемпион определялся по итогам дополнительного раунда. Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Стрельба Женщины Пистолет, 25 м 1.

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