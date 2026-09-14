Московский финансовый форум 2026 пройдет 21 сентября в Манеже

По информации «Манежа», Московский финансовый форум 2026 пройдет 21 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж».
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