Политолог Марков: Путин выдвинул Байдену два требования по Украине

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир ПОЛИТИКА 08 декабря 2021 / 19:51 Автор: Виктор Буткевич Доверенное лицо президента России, политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Путин выдвинул Джо Байдену два требования во время онлайн-саммита.