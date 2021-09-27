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С христианским праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня! (христианские праздники)

С христианским праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня! (христианские праздники)

   27 сентября (по новому стилю) все православные христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня! Поздравляю с сим великим праздником!    Считается, что сие Великое событие - ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ - произошло в 326 году.

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