С христианским праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня! (христианские праздники)

27 сентября (по новому стилю) все православные христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня! Поздравляю с сим великим праздником! Считается, что сие Великое событие - ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ - произошло в 326 году.
27 сентября (по новому стилю) все православные христиане празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня! Поздравляю с сим великим праздником! Считается, что сие Великое событие - ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ - произошло в 326 году.
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