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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль о победном голе Испании в финале ЧМ: «Я стянул на себя двух защитников, и Порро смог спокойно подать. Те, кто разбирается в футболе, это ценят»

Ламин Ямаль рассказал, как повлиял на победный гол сборной Испании в финале чемпионата мира против Аргентины (1:0).

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