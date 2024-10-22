Как в России будут ловить мигрантов, заключивших фиктивный брак ради паспорта: Порядок описал депутат

Фото: коллаж Царьграда Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в прямом эфире описал порядок, как в России будут ловить мигрантов, заключивших фиктивный брак ради паспорта: "Никаких инсинуаций тут быть не может".
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