«Проклятое место» Севастополя: загадка гибели линкоров «Императрица Мария» и «Новороссийск»

Истинную причину гибели линкора «Императрицы Марии» в свое время списали на форс-мажор. Но так ли это было на самом деле? Что это был за корабль Судно получило свое название в честь вдовствующей императрицы Марии Федоровны, вдовы убитого террористами российского царя Александра III – это был корабль, относящийся к серии российских линкоров, спроектированных и введенных в действие для противостояния турецким военным судам в Первой мировой войне.