Экс-врач Белого дома: Здоровье Байдена ухудшается с каждым днем

Экс-врач Белого дома оценил здоровье Байдена. Здоровье Байдена ухудшается с каждым днем, и он не может выполнять обязанности президента, заявил Fox News конгрессмен Ронни Джексон, который в прошлом работал врачом Белого дома.
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