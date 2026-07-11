Вэнс обеспокоен из-за главной войны Запада. И ведется она не против России

Джей Ди Вэнс выглядит встревоженным. ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> И не только потому, что ему приходится публично поддерживать войну, против которой он выступал, или потому, что его политическая судьба связана с президентом, рейтинг которого стремительно падает.