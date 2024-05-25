«Коровье бешенство»: как Великобритания боролась с эпидемией, отрицая ее опасность

У людей она вызывала психические и поведенческие проблемы, деменцию и потерю способности ходить В середине 1980-х годов в Великобритании началась эпидемия коровьего бешенства, которая на протяжении многих лет держала в страхе не только фермеров, но и всю страну.
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