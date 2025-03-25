Часы шли-шли и ушли Чего-то не хватает, не правда ли? В выходные обнаружили, что с бульвара Пушкина исчезли знаменитые часы, которые даже были на наших юбилейных билетиках.
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Часы шли-шли и ушли Чего-то не хватает, не правда ли? В выходные обнаружили, что с бульвара Пушкина исчезли знаменитые часы, которые даже были на наших юбилейных билетиках.
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