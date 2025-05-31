Депутат Чаплин предупредил о мошенниках при покупке дачи

С наступлением дачного сезона многие россияне задумываются о покупке загородного дома или участка. Однако, по словам депутата Государственной Думы от фракции «Единая Россия», председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, этот процесс сопряжён с серьёзными рисками.