Депутат Чаплин предупредил о мошенниках при покупке дачи

С наступлением дачного сезона многие россияне задумываются о покупке загородного дома или участка. Однако, по словам депутата Государственной Думы от фракции «Единая Россия», председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, этот процесс сопряжён с серьёзными рисками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии